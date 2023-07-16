ميناء “عبدالعزيز” يستقبل أكبر سفينة حاويات في تاريخه

استقبل ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام (الأحد)، أكبر سفينة حاويات تصل إلى الميناء منذ إنشائه.
وتحمل السفينة اسم “Berlin Express” التابعة للخط الملاحي الألماني، بطول 400 متر وعرض 61 مترًا، وعمق يصل إلى 16 متراً، وبطاقة استيعابية 23.6 ألف حاوية.
وتُعد سفينة الحاويات “برلين إكسبريس” جزءاً من خدمة الشحن البحري AG3، التي تربط ميناء الملك عبدالعزيز بالموانئ الرئيسية في الشرق الأقصى (سنغافورة وهونغ كونغ وكوريا الجنوبية والصين وجبل علي وعُمان).
وبينت الهيئة أن سفينة الحاويات تعتبر الأولى من فئة جديدة التي تعمل بوقود مزدوج يعمل على الغاز الطبيعي المسال، وأكبر السفن في أسطول شركة “Hapag Lloyd”، التي تعد من كبرى شركات شحن الحاويات في العالم. وفق “أخبار 24”.
ويعزز وصول السفينة الضخمة من قدرات وإمكانات ميناء الملك عبدالعزيز، الذي يمتلك بنية متطورة، كما يرتبط بشبكة طرق متطورة وسريعة تربطه بكافة مدن المنطقة الشرقية بالمملكة، ما يجعله الخيار الأفضل للشركات العاملة في التجارة العابرة للحدود.