حظر استخدام الزيوت بحليب الرضع والسماح بـ 4 نكهات

كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن تحديث جديد باللائحة الفنية الخليجية GSO 2106 المتعلقة بحليب الرضع وحليب المتابعة والحليب المخصص للاستخدام الطبي الخاص.
وحظر التحديث، المطروح حاليا على منصة “استطلاع”، استخدام الزيوت المهدرجة وزيت بذور السمسم وزيت بذور القطن في هذه المنتجات، مشددا على عدم إضافة الفلوريد إلى حليب الرضع، وفي حالة وجوده طبيعيا فينبغي ألا يتجاوز مستواه 100 ميكروجرام/100 كيلو سعر حراري.
ونص التحديث أيضا على منع إضافة السكروز والفركتوز إلى حليب الرضع، بينما يسمح بإضافتهما مع الحليب المصنع من البروتين المتحلل فقط المخصص للاستخدام الطبي الخاص منذ الولادة وحتى عمر 12 شهراً، بحيث لا يزيد السكروز على 20% من إجمالي كمية الكربوهيدرات، ولا يزيد الجلوكوزعلى 2 جرام لكل 100 كيلو سعر حراري.وفق “أخبار 24”.
وأوضح التحديث المنكهات المسموح بإضافتها للحليب وهي خلاصة الفاكهة الطبيعية، وخلاصة الفانيلا، وإيثايل فانيلين، وفانيلين، كما نص على أن يتم كتابة عبارة “يجب عدم استهلاك هذا المنتج من قبل الرضع والأطفال الذين لديهم حساسية من بروتين الحليب” بخط واضح وبارز على منتجات حليب الرضع وحليب المتابعة المصنع من بروتين متحلل مائياً جزئياً، في حين لن يسمح بكتابة الادعاء “منخفض التحسس” على بطاقات منتجات بدائل حليب الأم للرضع والأطفال إلا في حالة واحدة فقط وذلك عند كتابة العبارة “يجب عدم استهلاك هذا المنتج من قبل الرضع والأطفال الذين لديهم حساسية من بروتين الحليب” على واجهة بطاقة المنتج.