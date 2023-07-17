إنقاذ حاج وحاجة من أزمة قلبية بمطار جدة

نجحت الفرق الطبية في مركز المراقبة الصحيّة بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، في إنقاذ حياة حاجة أردنية وآخر بنجلاديشي إثر تعرضهم لأزمة قلبية قبل مغادرتهما المملكة.
وأوضح مجمع الملك عبدالله الطبي أن الفريق تمكن من إنقاذ حياة الحاجة والتى تعرضت لذبحة صدرية غير مستقرة وجلطة قلبية حادة، كادت أن تودي بحياتها بعد انتهاء مناسك الحج وأثناء مغادرتها المملكة.
وأشار إلى أنه تم تقديم الخدمات الإسعافية الأولية في مركز الطوارئ، ثم تم نقلها إلى غرفة العمليات لعمل القسطرة القلبية وتركيب دعامات دوائية في أقل من 70 دقيقة من وصولها للمجمع الطبي، وظلت بالعناية المركزة حتى استقرت حالتها وغادرت المملكة. وفق “أخبار 24”.
وأبان أن الفريق الطبي تمكن كذلك من إنقاذ حياة حاج بنجلاديشي تعرض لجلطة قلبية حادة نتيجة وجود انسداد كامل في الشريان الأيمن التاجي، وعلى الفور تم إجراء عملية قسطرة علاجية عاجلة تم فيها فتح الشريان الأيمن وتوسيعه، لتتم متابعة الحالة مع الفرق الطبية والتمريضية لحين استقرار الحالة وخروجها ومغادرة أرض الوطن بالسلامة.