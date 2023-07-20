تعاون بين “الدرعية” و”جامعة سعود” بالمخططات

وقعت هيئة تطوير بوابة الدرعية، مذكرة تفاهم مع جامعة الملك سعود؛ لتعزيز التعاون المشترك، بحضور الدكتور بدران العمر رئيس جامعة الملك سعود، وجيري إنزيريلو الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية.
وتشمل المذكرة، التعاون في مجال المخططات الرئيسة للهيئة والجامعة، وتنفيذ الأمر السامي القاضي بالموافقة على أن تشمل أجزاء من أرض جامعة الملك سعود ضمن النطاق الإشرافي والتطويري للهيئة دون شمولها بنطاق النزع، على أن تطور الأرض المملوكة للجامعة لمصلحتها من قبل الهيئة.
كما اتفق الجانبان على تطوير الأرض المملوكة لجامعة الملك سعود والواقعة ضمن النطاق الإشرافي للهيئة، إلى جانب التعاون لنقل أصول الجامعة ضمن النطاق التطويري لهيئة تطوير بوابة الدرعية بجامعة الملك سعود إلى موقع بديل داخل حدود الجامعة.
واشتملت المذكرة، على التعاون في مجالات: الاستثمار، والأوقاف، والأبحاث الأكاديمية والعلمية، والمسح والتحقق الأثري والتوثيق، إلى جانب التعاون في مجالي التوظيف والتعليم، ومجالات الفعاليات، والمعارض، بالإضافة إلى التعاون في مجال التطوع.
وقال الدكتور بدران العمر: إن مذكرة التفاهم تشتمل على التعاون بين الطرفين في تنفيذ الأمر السامي المتضمن الموافقة على تطوير الأرض المملوكة لجامعة الملك سعود والواقعة ضمن النطاق الإشرافي للهيئة؛ وفق آلية استثمارية يتم الاتفاق عليها بين الطرفين.
وأشار إلى إبرام اتفاقيات منفصلة متعلقة باستخدام الأراضي المرتبطة بتطوير منطقة الإشراف الخاصة بهيئة تطوير بوابة الدرعية، إلى جانب التعاون لنقل أصول الجامعة الواقعة ضمن النطاق الإشرافي لهيئة تطوير بوابة الدرعية في جامعة الملك سعود إلى موقع بديل داخل حدود الجامعة؛ لتسهيل عملية تطوير المنطقة من قبل الهيئة بحلول الربع الرابع من عام 2025. وفق “أخبار 24”.
بينما أشار جيري إنزيريلو، إلى أهمية التعاون بين الطرفين، لجذب المستثمرين والاستثمارات المحلية والخارجية، إلى جانب تبادل الخبرات والمعلومات ونقل المعرفة في مجال الأوقاف، ودعم الدراسات والبحوث الخاصة بمنطقة الدرعية، إضافة إلى المسح والرفع الأثري والتوثيق والمشاركة مع الخبراء والفرق المتخصصة.
وذكر “إنزيريلو”، أن المذكرة تتضمن الاستفادة من الكفاءات الأكاديمية والإدارية في جامعة الملك سعود، والتعاون في جذب المواهب واستقطابها من خريجي الجامعة؛ للعمل في هيئة تطوير بوابة الدرعية ومشاريعها التطويرية، وتوفير البرامج التدريبية التعاونية لطلاب الجامعة؛ لتعريفهم بسوق العمل من خلال مساعدتهم على سد الفجوة بين التعليم النظري والتطبيق.