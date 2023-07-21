“محرز” يجتاز الكشف الطبي قبل انضمامه للأهلي

كشفت مصادر مُطلعة، أن نجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، اللاعب الجزائري رياض محرز، اجتاز الفحوصات الطبية التي أجراها في مدينة سارسيل الفرنسية، بنجاح، قبل التوقيع مع النادي الأهلي.
ووافق نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، على بيع المحترف الجزائري بصفوفه رياض محرز، إلى الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وأعلن سيتي مساء الأربعاء عن قائمة اللاعبين المغادرين إلى جولة الفريق في اليابان استعدادا للموسم الجديد، ولم تشهد اسم الجزائري رياض محرز.
وأكد مصدر في الأهلي -العائد حديثا إلى الدوري السعودي للمحترفين- لوكالة فرانس برس، أن النادي توصل إلى اتفاق مع مانشستر سيتي من أجل ضم جناحه قائد المنتخب الجزائري رياض محرز، مقابل 30 مليون يورو إضافة إلى 5 ملايين مكافآت.
وسيكون محرز ثالث صفقة للفريق الأهلاوي بعد حارس المرمى الدولي السنغالي إدوار ميندي القادم من تشيلسي الإنجليزي، والمهاجم الدولي البرازيلي روبرتو فيرمينو المنضم إلى صفوفه في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع ليفربول. وفق “أخبار 24”.
وانضم محرز إلى صفوف مانشستر سيتي صيف 2018 قادما من ليستر سيتي الذي توج معه بطلا للدوري عام 2016 وساهم في صعوده إلى الدوري الممتاز عام 2014 بعد ستة أشهر من انتقاله إلى صفوفه.
وساهم محرز في تتويج مانشستر سيتي بلقب الدوري أربع مرات أعوام 2019 و2021 و2022 و2023، ودوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه هذا العام، وكأس الرابطة المحلية ثلاث مرات أعوام 2019 و2020 و2021، وكأس الاتحاد الإنجليزي مرتين عامي 2019 و2023. وتوج محرز بطلا لكأس الأمم الأفريقية مع الجزائر عام 2019 في مصر.