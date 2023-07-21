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جديد المحليات > “10 ملايين” غرامة لشركة استغلت وضعها “المهيمن”
21/07/2023   5:39 م

“10 ملايين” غرامة لشركة استغلت وضعها “المهيمن”

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فرضت الهيئة العامة للمنافسة، غرامة مالية على الشركة السعودية الخليجية لحماية البيئة “سيبكو”؛ لمخالفتها نظام المنافسة من خلال إساءة استغلال وضعها المهيمن في السوق.

وأبانت أنه كان هناك مؤشرات أولية لاحتمال قيام إحدى المنشآت المهيمنة بمخالفة نظام المنافسة ولائحته التنفيذية من خلال استغلال وضعها المهيمن في السوق، وقيامها بسلوك يؤدي إلى عرقلة دخول منشأة أخرى إلى السوق أو إقصائها منه؛ وهو ما تحظره الفقرة 1 من المادة 5 من نظام المنافسة، واتخذت على إثر ذلك إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق.

وأضافت أنه بعد جمع الأدلة والمعلومات وإجراء التحقيقات اللازمة، أحالت الهيئة المخالفة إلى لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة، وأصدرت اللجنة قرارها بثبوت مخالفة شركة “سيبكو”، وقررت معاقبتها بغرامةٍ ماليةٍ قدرها 10 ملايين ريال، مع نشر القرار على نفقتها.

ولفتت إلى أن محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض أصدرت حكمها برفض الدعوى المقامة من المنشأة للطعن على القرار الخاص بمعاقبتها، داعية جميع المنشآت للالتزام بنظام المنافسة ولائحته التنفيذية، والعمل بمضامين المنافسة المشروعة المُشجعة لخيارات المستهلكين والداعمة لنمو الأسواق وكفاءتها ضمن إطار من العدالة والشفافية.

كما تدعو الهيئة كافة المنشآت إلى الاطلاع على دليل الامتثال عبر موقع الهيئة الإلكتروني

الشركة استغلت وضعها المهمين لإخراج المنافسين من السوق

وفق “أخبار 24”.

“10 ملايين” غرامة لشركة استغلت وضعها “المهيمن”

جديد المحليات
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