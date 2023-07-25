المملكة تقفز 8 مراتب في مناولة الحاويات

حققت المملكة إنجازا جديدا بالقفز 8 مراتب دولية في مناولة أعداد الحاويات وفق تصنيف ” Lloyd’s List” العالمي لكميات مناولة الحاويات، لأكبر 100 ميناء بالعالم الصادر حديثًا للعام الجاري 2023م.
ونجحت المملكة في القفز من المرتبة 24 إلى الـ16 دوليًا في مناولة أعداد الحاويات، وبذلك رفعت تصنيفها الدولي في القدرة الإنتاجية السنوية لمناولة الحاويات في موانئها البحرية.
وبحسب التقرير العالمي؛ فقدد عززت موانئ المملكة مكانتها الدولية بمناولة 10.4 مليون حاوية في عام 2022م بما يؤكد مكانة المملكة اللوجستية عالميًا.
ويأتي هذا الإنجاز نتيجة لبرامج التطوير وعقود الإسناد التجاري التي أبرمتها الهيئة لرفع كفاءة تشغيل محطات الحاويات بموانئ المملكة، بقيمة استثمارات تقارب 17 مليار ريال، مما يُسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية لمحطات الحاويات بميناء جدة الإسلامي بأكثر من 70% لتصل إلى أكثر من 13 مليون حاوية، وزيادة الطاقة الاستيعابية لمحطات الحاويات بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بأكثر من 120% لتصل إلى 7.5 مليون حاوية.
كما يأتي ذلك نتيجة للشراكات الاستراتيجية اللوجستية مع كبرى الخطوط الملاحية العالمية، من خلال إضافة 9 خدمات شحن ملاحية عابرة للقارات خلال عام 2022م، وإنشاء 6 مناطق لوجستية جديدة مع كبرى الشركات الوطنية والعالمية باستثمارات من القطاع الخاص تناهز 4 مليارات ريال. وفق “أخبار 24”.
من جانبه، أكد وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ المهندس صالح الجاسر، أن هذا التقدم النوعي لموانئ المملكة، يأتي نتيجة الدعم والتمكين المستمر من ولي العهد للمضي قدمًا نحو تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية من خلال زيادة الطاقة الاستيعابية في الموانئ السعودية لتصل إلى أكثر من 40 مليون حاوية قياسية بحلول عام 2030م.