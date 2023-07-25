“إنفاذ” يختتم يوليو بـ 17 مزادًا

أعلن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” إقامة 17 مزادًا علنيًا، خلال الفترة من (25 – 31) يوليو 2023م، حيث تتنوع المزادات ما بين مزادات حضورية وإلكترونية وهجين.
وتقام المزادات لتصفية وبيع 243 عقارًا متنوعًا ما بين سكني وتجاري وزراعي وصناعي، موزعة على 6 مناطق مختلفة في المملكة.
وتبدأ المزادات بمنطقة مكة المكرمة والتي تشمل 5 مزادات منها محافظة جدة لبيع 90 عقارًا في مزاد جار البحر وهتون الغربية الإلكتروني جواهر مكة وثروات مكة ورسن وأعالي مكة الحضوري، ثم منطقة الرياض لبيع 18 عقارًا في مزاد الأصالة الحضوري، ثم منطقة المدينة المنورة في 3 مزادات لبيع 45 عقارًا وتبدأ بمزاد جيرة وأنوار طيبة (الهجين) ومزاد أرض الخير الإلكتروني. وفق “أخبار 24”.
وفي المنطقة الشرقية تقام 3 مزادات لبيع 37 عقارًا في مزاد مارينا الشرق وواجهة الخبر الحضوري ومزاد مرجان الشرقية الإلكتروني، ثم منطقة حائل لبيع 10 عقارات في مزاد أفاق حائل الإلكتروني، ثم منطقة الحدود الشمالية لبيع 21 عقارًا في مزاد بدنة الإلكتروني، وانتهاءً بمزادين في كل من الباحة وجازان لبيع وتصفية 22 عقارًا في مزاد الخير وعبير الباحة الإلكترونيين.