نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > طقس اليوم.. غبار ورؤية غير واضحة بمكة وجازان
27/07/2023   11:04 ص

طقس اليوم.. غبار ورؤية غير واضحة بمكة وجازان

+ = -
44

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الخميس)، بمختلف مناطق المملكة، حيث أوضح أن درجات الحرارة العظمى المرتفعة مستمر على أجزاء من المنطقة الشرقية والمنطقة الوسطى.

ونوه التقرير إلى استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية من مكة المكرمة.

وأضاف أن السماء ستكون غائمة جزئياً إلى غائمة، قد يتخللها سحب رعدية مسبوقة بنشاط في الرياح السطحية، وتدن في مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (الربع الخالي) وجازان. وفق “أخبار 24”.

وعن درجات الحرارة على المدن، فيتوقع أن تسجل مكة المكرمة والأحساء وحفر الباطن أعلى حرارة بمقدار 47 درجة مئوية، فيما ستصل الحرارة في الرياض وبريدة إلى 46 درجة، وفي الدمام والمدينة المنورة 44 درجة.

طقس اليوم.. غبار ورؤية غير واضحة بمكة وجازان

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885268304.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com