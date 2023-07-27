طقس اليوم.. غبار ورؤية غير واضحة بمكة وجازان

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الخميس)، بمختلف مناطق المملكة، حيث أوضح أن درجات الحرارة العظمى المرتفعة مستمر على أجزاء من المنطقة الشرقية والمنطقة الوسطى.
ونوه التقرير إلى استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية من مكة المكرمة.
وأضاف أن السماء ستكون غائمة جزئياً إلى غائمة، قد يتخللها سحب رعدية مسبوقة بنشاط في الرياح السطحية، وتدن في مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (الربع الخالي) وجازان. وفق “أخبار 24”.
وعن درجات الحرارة على المدن، فيتوقع أن تسجل مكة المكرمة والأحساء وحفر الباطن أعلى حرارة بمقدار 47 درجة مئوية، فيما ستصل الحرارة في الرياض وبريدة إلى 46 درجة، وفي الدمام والمدينة المنورة 44 درجة.