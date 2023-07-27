أرباح “السعودي للاستثمار” ترتفع 38%

أعلن البنك السعودي للاستثمار ارتفاع أرباحه في الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 38% بما يعادل قرابة 444 مليون ريال، وذلك مقارنة بنفس الربع من العام الماضي الذي سجل فيه البنك أرباحا بقيمة تقارب 321 مليون ريال.
وأرجع البنك سبب هذا الارتفاع إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 28.1% الذي نتج بشكل رئيسي من الارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة، وأرباح تحويل عملات أجنبية، ودخل أتعاب خدمات بنكية، ومكاسب من استبعاد سندات الدين والمدرجة بقيمتها العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الأخرى، والقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر.
وارتفعت أرباح البنك بنسبة 8% في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول الذي وصلت قيمة الأرباح فيه 405 ملايين ريارتفعت أرباح البنك بنسبة 8% في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول الذي وصلت قيمة الأرباح فيه 405 ملايين ريال، وذلك نتيجة الارتفاع في إجمالي دخل العمليات، والانخفاض في إجمالي مصاريف العمليات. وفق “أخبار 24”.
كما سجل البنك ارتفاعا في الأرباح عن الفترة المنتهية في 30 يونيو الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي من قرابة 608 ملايين ريال إلى قرابة 853 مليون ريال بنسبة ارتفاع تصل إلى 40%، بسبب ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 30.8% نتيجة ارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة، وأرباح تحويل عملات أجنبية، ومكاسب من سندات الدين والمدرجة بقيمتها العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الأخرى، والقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر، قابله انخفاض في دخل أتعاب خدمات بنكية.