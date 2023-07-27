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جديد الخرج > المهنا وكيلاً لمحافظة الخرج بالتكليف
27/07/2023   8:24 م

المهنا وكيلاً لمحافظة الخرج بالتكليف

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باشر سعادة وكيل محافظة الخرج المكلف الأستاذ بندر بن محمد المهنا مهام عمله بمحافظة الخرج بعد صدور تكليفه وكيلاً لمحافظة الخرج .

المهنا وكيلاً لمحافظة الخرج بالتكليف

جديد الخرج
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