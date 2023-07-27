تدشين ماجستير الذكاء الاصطناعي بـ”فهد الأمنية”

دشّن برنامج تطوير وزارة الداخلية وكلية الملك فهد الأمنية وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست”، (الخميس)، برنامج “ماجستير الذكاء الاصطناعي”، لتطوير القدرات البشرية لمنسوبي الوزارة من خلال إقامة برامج تعليمية وتدريبية متخصصة.
جاء ذلك بحضور، الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير وزارة الداخلية المهندس نبيل الدبل، ومدير عام كلية الملك فهد الأمنية اللواء الدكتور علي الدعيج، وعميد كلية الحاسوب والهندسة الكهربائية وعلوم الرياضيات والهندسة في “كاوست” البروفيسور جيانلوكا سيتي، في كلية الملك فهد الأمنية بالرياض.
وقال المهندس “الدبل”: إن البرنامج سيسهم في رفع مستوى مهارات منسوبي الوزارة وإكسابهم مهارات جديدة تخدم نطاق العمل، وتزويدهم بالبنية التحتية التقنية اللازمة للوصول إلى القدرات المطلوبة، ويحقق الأهداف الاستراتيجية التي تتواءم مع رؤية 2030. وفق “أخبار 24”.
وأوضح اللواء “الدعيج”، أن البرنامج يعزز الدور الحيوي لوزارة الداخلية في مجالات تقديم الخدمات وكفاءة الأعمال عبر تمكين الموارد البشرية بالمهارات اللازمة وتوظيفها بما يعود بالنفع عليهم في تنفيذ واجباتهم، مبيناً أن “ماجستير الذكاء الاصطناعي” يواكب التقنيات الجديدة في مختلف المجالات.