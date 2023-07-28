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رياضة > بنزيما: لعبنا مباراة كبيرة أمام الترجي
28/07/2023   10:31 ص

بنزيما: لعبنا مباراة كبيرة أمام الترجي

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أكد الفرنسي كريم بنزيما مهاجم الاتحاد أن فريقه سيتحسن أكثر بمرور الوقت بعد حدوث الكثير من الانسجام.

وقال بنزيما في تصريحات عبر “SSC SPORTS”:” خضنا مباراة كبيرة بلا شك وأتينا من عمل شاق وشيئا فشيئا سنرى الفريق أفضل بكثير”.

وشدد “الأجواء كانت رائعة واستثنائية وجمهور رائع جدا يحفز الفريق من الدقيقة الأولى للأخيرة ونتمنى أن نكون دائما على هذا المستوى لإسعادهم”.

وسجل بنزيما هدفاً صاروخياً قاد به نادي الاتحاد للفوز على الترجي التونسي بهدفين مقابل هدف فيالمباراة التي أقيمت ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الملك سلمان للأندية. وفق “سبورت 24”.

بهذا الفوز رفع الاتحاد رصيده إلى 3 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الأولى متساويًا مع الشرطة العراقي ويليهما الترجي والصفاقسي بدون نقاط.

بنزيما: لعبنا مباراة كبيرة أمام الترجي

رياضة
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