نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > 665 ألف حاجّ يصلون طيبة
28/07/2023   10:42 ص

665 ألف حاجّ يصلون طيبة

+ = -
48

بلغ عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة بعد أداء مناسك الحج حتى (الخميس)، 665 ألف حاج من عدة جنسيات، قدموا عَبْر المنافذ الجوية والبرية وقطار الحرمين.

وأوضحت إحصائية لجنة الحج بالمدينة، أن إجمالي الذين وصلوا اليوم بلغ 181 حاجاً، بينما بلغ إجمالي المغادرين 559 ألف حاج، وبلغ عدد المغادرين اليوم، 21.6 ألف حاج، غادر منهم 18 ألف حاج من مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي عَبْر 75 رحلة، و3 آلاف حاج من محطة استقبال الهجرة عبر 20 رحلة.

وبلغ عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة حتى اليوم 106 آلاف حاج من جنسيات مختلفة، وبلغت نسبة إشغال السكن بالمدينة المنورة 35٪؜.  وفق “أخبار 24”.

665 ألف حاجّ يصلون طيبة

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885268394.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com