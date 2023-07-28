665 ألف حاجّ يصلون طيبة

بلغ عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة بعد أداء مناسك الحج حتى (الخميس)، 665 ألف حاج من عدة جنسيات، قدموا عَبْر المنافذ الجوية والبرية وقطار الحرمين.
وأوضحت إحصائية لجنة الحج بالمدينة، أن إجمالي الذين وصلوا اليوم بلغ 181 حاجاً، بينما بلغ إجمالي المغادرين 559 ألف حاج، وبلغ عدد المغادرين اليوم، 21.6 ألف حاج، غادر منهم 18 ألف حاج من مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي عَبْر 75 رحلة، و3 آلاف حاج من محطة استقبال الهجرة عبر 20 رحلة.
وبلغ عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة حتى اليوم 106 آلاف حاج من جنسيات مختلفة، وبلغت نسبة إشغال السكن بالمدينة المنورة 35٪. وفق “أخبار 24”.