مكة والأحساء تتصدران “الحرارة”.. اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار ارتفاع درجات الحرارة اليوم (الجمعة)، على عدة مدن في مناطق مكة المكرمة والشرقية والرياض.
وتأتي مكة المكرمة والخرج والأحساء وحفر الباطن في الأعلى حرارة بمقدار 47 درجة مئوية، بينما تصل في الرياض والدمام 46، وفي المدينة المنورة وجدة 45 درجة، كما يُتوقع أن تُسجل في أبها 34 درجة، و46 درجة في بريدة، و41 درجة في تبوك ونجران.
وحذر تقرير الأرصاد من استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الطريق من مكة المكرمة إلى جازان، مبيناً أن السماء ستكون غائمة جزئياً إلى غائمة قد يتخللها سحب رعدية مسبوقة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات جازان وعسير وشرورة بنجران، وكذلك الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية. وفق “أخبار 24”.