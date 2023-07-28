رونالدو يقود النصر أمام الشباب

تصل في الساعات الأولى من يوم الجمعة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر إلى مدينة جدة قادمة من اليابان، وستتجه البعثة فور وصولها إلى مدينة الطائف للمشاركة في كأس الملك سلمان للأندية.
وأكدت مصادر “سبورت 24” أن المدير الفني للفريق النصراوي البرتغالي لويس كاسترو سيدخل اللقاء بنفس التشكيلة التي لعب بها الشوط الأول من مباراة الفريق الودية التي لعبها اليوم أمام إنتر ميلان الإيطالي في البطولة الودية في اليابان، على أن يقود النجم العالمي البرتغالي كريستيانو رونالدو خط الهجوم الأصفر. وفق “سبورت 24”.
ويلعب النصر أمام نظيره نادي الشباب مساء غد الجمعة ضمن هذه البطولة بعد رحلة شاقة استمرت 9 ساعات.