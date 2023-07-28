نونو سانتو: ما زال لدينا الأفضل.. وبنزيما رائع

أعرب المدير الفني لنادي الاتحاد نونو سانتو، عن سعادته البالغة عقب الفوز على الترجي التونسي بهدفين مقابل هدف في مستهل مشوار الفريق ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.
وقال سانتو في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: “واجهنا فريقا محترما ومنظما، استقبلنا هدفا ولكن كانت لدينا ردة فعل رائعة سجلنا هدف رائع، بعد إصابة عمر هوساوي اضطررنا لبعض التغييرات.. بنزيما سجل هدفا بطريقة وجودة رائعة، الآن سنقوم بعمل الاستشفاء من أجل التحضير للمواجهة القادمة”.
وأضاف: “كلما قضى الفريق وقتاً أكبر مع بعضه البعض سيزيد الانسجام، لديّ لاعبون بجودة عالية هم بحاجة فقط للانسجام وما زال لدينا الأفضل وما زلنا بانتظار لاعبين جدد إضافيين للفريق”.
واختتم: “عندما يكون هناك تغيير في صفوف اللاعبين فأنت بحاجة للوقت حتى يعرف اللاعبون إمكانات بعضهم حتى ينسجموا سويا، على المستوى الدفاعي كنا جيدين ولم يخلق الترجي الكثير من الفرص ونحن ما زلنا في البداية”. وفق “سبورت 24”.
بهذا الفوز رفع الاتحاد رصيده إلى 3 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الأولى متساويًا مع الشرطة العراقي ويليهما الترجي والصفاقسي دون نقاط.