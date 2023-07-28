النصر يتمم إجراءات التعاقد مع ماني

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أتم نادي النصر إجراءات التعاقد مع نجم بايرن ميونيخ،السنغالي ساديو ماني هذا الصيف.
وأنهى النصر بحسب “الإخبارية السعودية”، إجراءات تعاقده مع السنغالي ساديو ماني قادما من بايرن ميونيخ الألماني. وفق “سبورت 24”.
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