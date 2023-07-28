نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
رياضة > النصر يتمم إجراءات التعاقد مع ماني
28/07/2023   7:05 م

النصر يتمم إجراءات التعاقد مع ماني

+ = -
46

أتم نادي النصر إجراءات التعاقد مع نجم بايرن ميونيخ،السنغالي ساديو ماني هذا الصيف.

وأنهى النصر بحسب “الإخبارية السعودية”، إجراءات تعاقده مع السنغالي ساديو ماني قادما من بايرن ميونيخ الألماني. وفق “سبورت 24”.

النصر يتمم إجراءات التعاقد مع ماني

رياضة
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885268475.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com