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رياضة > بانيغا: قدمنا مباراة للمتعة أمام النصر
29/07/2023   9:47 ص

بانيغا: قدمنا مباراة للمتعة أمام النصر

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أكد لاعب الشباب إيفير بانيغا أن فريقه قدم مباراة قوية أمام النصر الذي يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين، وذلك في مستهل مشوار الفريقين في كأس الملك سلمان للأندية الأبطال.

وأضاف بانيغا في تصريحات عقب نهاية اللقاء الذي حسمه التعادل السلبي، أن لاعبي الشباب قدموا مباراة للمتعة أمام النصر لكن الحظ لم يحالف في العديد من الفرص التي لاحت لهم.

وعن تراجع أداء الفريق هجوميًا في النصف الثاني من الشوط الثاني قال بانيغا إن ذلك جاء نتيجة الفكر التكتيكي من المدرب لاستغلال الاندفاع الهجومي للنصر والاعتماد على الهجمات المرتدة. وفق “سبورت 24”.

بانيغا: قدمنا مباراة للمتعة أمام النصر

رياضة
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