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رياضة > رياض محرز يوجه رسالة لمانشستر سيتي
28/07/2023   7:02 م

رياض محرز يوجه رسالة لمانشستر سيتي

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وجه لاعب الأهلي الجديد، الجزائري رياض محرز رسالة إلى ناديه السابق مانشستر سيتي.

وقال محرز لموقع مانشستر سيتي الرسمي: “اللعب لمانشستر سيتي كان فخرا، أتيت إلى هنا للفوز بالبطولات والاستمتاع بكرة القدم وحققت كل ذلك وأكثر”.

وأضاف: “حظيت بخمس سنوات رائعة عملت فيها مع العديد من اللاعبين الرائعين وأفضل مدرب في العالم وجماهير مدهشة”.

وتابع: “حظيت بذكريات جميلة وطريقة تتويجنا بلقب الدوري والمعارك التي خضناها مع ليفربول والموسم الماضي مع أرسنال كل ذلك أكد رغبتنا وعقليتنا أن نصبح الأفضل”. وفق “سبورت 24”.

وأتم محرز: “مانشستر سيتي سيظل دائما جزءا كبيرا وسعيدا في حياتي”.

وتعاقد النادي الأهلي مع رياض محرز حتى 2027 قادمًا من مانشستر سيتي.

رياض محرز يوجه رسالة لمانشستر سيتي

رياضة
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