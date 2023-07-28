رياض محرز يوجه رسالة لمانشستر سيتي

وجه لاعب الأهلي الجديد، الجزائري رياض محرز رسالة إلى ناديه السابق مانشستر سيتي.
وقال محرز لموقع مانشستر سيتي الرسمي: “اللعب لمانشستر سيتي كان فخرا، أتيت إلى هنا للفوز بالبطولات والاستمتاع بكرة القدم وحققت كل ذلك وأكثر”.
وأضاف: “حظيت بخمس سنوات رائعة عملت فيها مع العديد من اللاعبين الرائعين وأفضل مدرب في العالم وجماهير مدهشة”.
وتابع: “حظيت بذكريات جميلة وطريقة تتويجنا بلقب الدوري والمعارك التي خضناها مع ليفربول والموسم الماضي مع أرسنال كل ذلك أكد رغبتنا وعقليتنا أن نصبح الأفضل”. وفق “سبورت 24”.
وأتم محرز: “مانشستر سيتي سيظل دائما جزءا كبيرا وسعيدا في حياتي”.
وتعاقد النادي الأهلي مع رياض محرز حتى 2027 قادمًا من مانشستر سيتي.