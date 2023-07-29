رونالدو غاضب بعد “نقطة” الشباب

غادر البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر ملعب مباراة فريقه أمام الشباب، وقد بدت عليه ملامح الغضب بعد نهاية المباراة بالتعادل السلبي.
وحسم التعادل مباراة النصر والشباب في مستهل مشوار الفريقين بكأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023 ليحصد كل منهما أول نقطة له في البطولة.
ورصدت عدسات المصورين النجم البرتغالي وهو يغادر الملعب بعد نهاية صافرة المباراة غاضبًا، وهو ما اعتبرته الجماهير تعبيرا عن استيائه من نتيجة اللقاء. وفق “سبورت 24”.
ويتصدر الزمالك المجموعة الثالثة التي تضم النصر والشباب بعد فوزه الكبير في وقت سابق الجمعة على الاتحاد المنستيري برباعية نظيفة.