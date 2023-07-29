معسكر لإدارة المتاجر الإلكترونية بالمدينة

تنظم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” معسكرًا لإدارة المتاجر الإلكترونية في المدينة المنورة، لرواد ورائدات الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة أو المتوسطة.
وأبانت الهيئة أن المعسكر يتم بالتعاون مع غرفة المدينة المنورة، خلال الفترة من يوم غد الأحد 30 يوليو وحتى 2 أغسطس، وذلك بمركز دعم المنشآت بالمدينة المنورة.
وأوضحت أن البرنامج يهدف لإكساب أصحاب المنشآت الصغيرة أهم المعارف والمهارات والاتجاهات والقناعات اللازمة التي تُمكنهم من التخطيط والبدء في مشاريع التجارة الإلكترونية لأعمالهم أو تطويرها من خلال تعزيز مهاراتهم بإنشاء وتطوير وتحليل وإدارة المتاجر الإلكترونية.
وأضافت أن البرنامج سيتيح للمتدربين التعرف على استراتيجيات التسويق والحملات التسويقية عالية الأداء لمشاريع التجارة الإلكترونية ومعرفة أنواع منصات التجارة الإلكترونية المختلفة وطرق استخدامها والقدرة على التمييز بين فوائد كل نوع من أنواع المنصات الذي يُسهم في زيادة قدرتهم على الدخول إلى سوق التجارة الإلكترونية.
ولفتت إلى أنه سيتم تعريف المتدربين بسلاسل الإمداد في التجارة الإلكترونية، واستراتيجياتها، ونماذجها، وخلق تجربة العميل المتميزة مع التوصيل، ونماذج الابتكار المؤدية إلى الاستمرارية والاستدامة من خلال ثورة الذكاء الاصطناعي.
وفق “أخبار 24”.