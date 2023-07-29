نيفيز: سأقدم كل ما أستطيع للهلال لتحقيق أفضل النتائج

تحدث لاعب الهلال، البرتغالي روبن نيفيز عن مواجهة فريقه المقبلة أمام السد القطري، في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس الملك سلمان للأندية.
وقال نيفيز في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: “أنا أمثل أحد أهم الفرق العربية وهذا يولد إحساسًا وضغطًا إيجابيًا”.
وأضاف: “أنا أؤمن بأنني سأقدم كل ما أستطيع لهذا الفريق لتحقيق أفضل النتائج بكل البطولات التي نشارك فيها”.
وتابع: “صحيح ليس لدينا وقت كافٍ لكن استفدنا من الوقت بعملية الاسترجاع البدني والذهني، وسنحاول تقديم الأفضل في المباراة المقبلة”. وفق “سبورت 24”.
وكان الهلال قد سقط في فخ التعادل أمام نظيره أهلي طرابلس الليبي، في مستهل مشوار الفريق بكأس الملك سلمان للأندية.