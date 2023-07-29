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جديد المحليات > مزاد لبيع بضائع متروكة في ميناء جدة
29/07/2023   10:41 م

مزاد لبيع بضائع متروكة في ميناء جدة

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تقيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مزاداً علنياً لبيع بضائع متروكة برسم الصادر في جمرك ميناء جدة الإسلامي، وذلك خلال 9 أغسطس المقبل، وفق الضوابط والاشتراطات.

وتتضمن شروط المزاد دفع مبلغ تأمين إلزامي قدره 50 ألف ريال بشيك مصدق باسم الهيئة، ودفع كامل القيمة بعد ترسية المزاد مباشرة، ودفع عمولة السعي من إجمالي قيمة الشراء بنسبة 2.5%، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة على عمولة السعي بنسبة 15%.

وتشترط الهيئة على المشتري إخراج البضائع المبيعة خلال 3 أيام للبضائع برسم الوارد، و10 أيام للبضائع برسم الصادر، كما أكدت أنه سيتم احتساب رسوم أرضيات في حال تجاوز المدة المسموح بها؛ ومن ثم عرضها للبيع مرة أخرى. وفق “أخبار 24”.

وأشارت الهيئة إلى أنه قد يتم استبعاد بعض البضائع المعروضة في هذه المنصة، حال قام أصحاب الشأن بفسحها، قبل موعد إقامة المزاد وفق أحكام نظام قانون الجمارك الموحد.

مزاد لبيع بضائع متروكة في ميناء جدة

جديد المحليات
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