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جديد المحليات > “الفيصل” ينقل تعازي القيادة لأسرة “الطيار الجهني”
31/07/2023   7:53 ص

“الفيصل” ينقل تعازي القيادة لأسرة “الطيار الجهني”

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نقل نائب أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سعود بن خالد بن الفيصل، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، لأسرة الشهيد الملازم الطيار محمد بن عواد الجهني، أحد منسوبي القوات الجوية الملكية السعودية، والذي استُشهد إثر سقوط إحدى الطائرات أثناء مهمة تدريبية.

وقدّم نائبُ أميرِ منطقة المدينة المنورة، أيضًا التعازي لأسرة وذوي الشهيد الجهني، سائلاً اللهَ له المغفرة والدرجة الرفيعة في الجنة مع الأنبياء والشهداء.

من جانبهم، أعرب ذَوُو الشهيد الجهني عن شكرهم وتقديرهم لخادمِ الحرمينِ الشريفينِ ووليِّ العهد، وأميرِ منطقة المدينة المنورة ونائبه، على مواساتهم في فقيدهم، سائلينَ اللهَ تعالى أن يحفظ البلاد وقيادتها.

وكانت وزارة الدفاع قد أعلنت استشهاد طاقم الطائرة بعد تعرضها لحادث سقوط، أثناء قيامها بمهمة تدريبية بالمنطقة التابعة لقاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط. وفق “أخبار 24”.

وتلقت المملكة التعازي باستشهاد طاقم إحدى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية، إذ قدمت وزارة الخارجية الأمريكية تعازيها لقيادة المملكة، وأعربت في بيان عن بالغ الأسى إزاء أنباء تحطم مقاتلة سعودية من طراز F-15SA.

“الفيصل” ينقل تعازي القيادة لأسرة “الطيار الجهني”

جديد المحليات
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