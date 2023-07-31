حرارة الأحساء تلامس الـ”50″ والرياض عند “46”

حذر المركز الوطني للأرصاد، من ارتفاع جديد في درجات الحرارة اليوم (الإثنين)، تصل معه العظمى إلى 50 درجة مئوية في الأحساء و49 بالدمام وصحراء الدهناء.
وتوقع المركز، أن تسجل الحرارة بالرياض ومكة المكرمة 46 درجة، فيما تستمر مرتفعة عند 48 درجة في حفر الباطن، إلى جانب انخفاضها نسبياً ووصولها لـ42 درجة في المدينة المنورة وجدة ونجران والقريات.
وحول الأجواء العامة بالمناطق، ذكر المركز بتقريره اليومي، أن الطقس سيكون حاراً إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من الوسطى، بينما تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على طول طريق الساحل الجنوبي للبحر الأحمر. وفق “أخبار 24”.
كما توقع بأن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على أجزاء من مرتفعات منطقتي جازان وعسير، ولا يستبعد تكوّن الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك.