“المطاحن الأولى” توزع أرباحاً بنسبة 13.7%

قرر مجلس إدارة شركة المطاحن الأولى التي تعمل في مجال إنتاج وتخزين الدقيق والأعلاف، توزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين بنسبة 13.7% من رأس المال بواقع 1.37 ريال للسهم عن النصف الأول من عام 2023.
وقالت الشركة في بيان على تداول، إن إجمالي الأرباح الموزعة بلغ 76 مليون ريال، مشيرة إلى أن موعد التوزيع في 14 أغسطس المقبل.
وأشارت إلى أن تاريخ الاستحقاق في 31 يوليو الجاري، بينما المقيدون في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية سيكون تاريخ استحقاقهم في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ اجتماع مجلس الإدارة.
وفي السياق ذاته، كشفت الشركة عن انخفاض أرباحها إلى 108.7 مليون ريال بنهاية النصف الأول 2023 بنسبة 19%، مقارنة بأرباح قدرها 133.7 مليون ريال خلال نفس الفترة من عام 2022.
وأوضحت الشركة أن سبب انخفاض الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى أسباب من بينها ارتفاع تكاليف الفائدة، التي بدأ تسجيلها في دفاتر الشركة من تاريخ 15 سبتمبر 2022م بعد الانتهاء من الاندماج مع الشركة الأم “الرحى الصافي” وانتقال التمويل الطويل الأجل إلى ميزانية المطاحن الأولى.وفق “أخبار 24”.
وأضافت أن انخفاض الأرباح يعود أيضا إلى ارتفاع التكاليف التمويلية بقيمة 25 مليون ريال للنصف الأول من عام 2023 نتيجة إضافة التمويل الطويل الأجل إلى القوائم المالية للشركة بعد الانتهاء من عملية الدمج مع الشركة الأم “الرحى الصافي”، علاوة على ارتفاع تكاليف التأمين والصيانة والنقل لتغطية حاجة فرع جدة من الدقيق.