“الحفر العربية” تبرم عقود “مليارية” مع أرامكو

كشفت شركة الحفر العربية، إنها وقعت عقوداً طويلة الأجل لـ 10 منصات حفر برية مع شركة “أرامكو” السعودية، بقيمة إجمالية تزيد على 3 مليارات ريال غير شاملة لضريبة القيمة المضافة.
وأوضحت الشركة في بيان لها على تداول، أن مدة العقود 5 سنوات من تاريخ بدء عمليات الحفر، مشيرة إلى أنها ستقوم بتزويد 10 منصات حفر برية جديدة مع أطقم كاملة للقيام بعمليات الحفر والتنقيب ضمن البرنامج غير التقليدي لـ”أرامكو”.
وبينت أنه سيكون إجمالي عدد الحفارات المتعاقد عليها بعد توقيع هذه العقود 45 منصة حفر برية و12 وحدة بحرية، متوقعة أن ينعكس الأثر المالي لهذه العقود في الربع الثاني من السنة المالية 2024. وفق “أخبار 24”.