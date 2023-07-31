غداً.. انطلاق موسم عتيقة للتمور بحلته الجديدة

ينطلق غداً (الثلاثاء)، موسم عتيقة للتمور، والفعاليات المصاحبة له، بعدد من البرامج والمناشط المتنوعة، إيذاناً بانطلاق النسخة الثانية لأكبر مواسم التمور في الرياض والمملكة، وذلك بمشاركة المهتمين من مختلف مناطق المملكة ودول الخليج العربي، على مدار 4 أشهر كاملة.
وتعدّ الفعالية إحدى مبادرات شركة “الرياض للتعمير” لدعم توجه الدولة لتنويع الاقتصاد، وضمن استراتيجيتها للإسهام في نمو القطاع الزراعي والمنتجات الطازجة بالإضافة إلى ترسيخ مكانتها في أسواق النفع العام.
وقالت “الرياض للتعمير”، إن إطلاق موسم عتيقة للتمور يأتي باعتباره إرثاً عريقاً وقصة نجاح يقف عليها الزوار من داخل المملكة وخارجها، ويمثل مناسبة سنوية تنظمها الشركة في إطار جهودها لابتكار فعاليات تساهم في التعريف بقيمة أسواق الرياض الثقافية والتاريخية، ومكانة سوق وموسم عتيقة في المنطقة.
وأضافت أن الموسم يمثل وجهة سياحية جاذبة للزوار والمتسوقين من جميع شرائح المجتمع، وفرصة للمهتمين والمستثمرين للتعرف على قطاع التمور في المملكة كقطاع داعم للاقتصاد الوطني، تصل منتجاته لأكثر من 113 دولة، ويساهم في الناتج المحلي الزراعي بنحو 12%.
وأوضحت أنه يتم تنفيذ فعاليات الموسم هذا العام على مساحة إجمالية تبلغ 10 آلاف متر مربع، وقاعة داخلية مكيفة بواقع 2400 متر مربع، ومن خلال تمكين نحو 80 تاجرًا، خصصت لهم الشركة عدد 65 مبسط لتجارة التجزئة، كما ستقام فعاليات حراج عتيقة وهو من أكبر حراجات التمور في المملكة، بالإضافة إلى المتجر الإلكتروني المتميز بالشراكة مع الراعي الاستراتيجي الرقمي “شركة جاهز الدولية”. وفق “أخبار 24”.
بدوره، عبر مدير موسم عتيقة للتمور عبدالوهاب آل جابر، عن سعادته بالتطور الكبير في موسم عتيقة بحلته الجديدة، والذي تم العمل عليه لإثراء التجربة في السوق كأحد أقدم الأسواق المتخصصة في منطقة الرياض لتسويق وبيع التمور، مشيرا إلى تميز الموسم هذه السنة بدخول العديد من الشركاء الاستراتيجيين والداعمين الجدد.