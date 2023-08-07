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رياضة > العقيدي: إمكانياتي تؤهلني لحراسة النصر
07/08/2023   7:48 م

العقيدي: إمكانياتي تؤهلني لحراسة النصر

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يرى حارس النصر نواف العقيدي، أنه يملك الإمكانيات للمشاركة في مركز حراسة المرمى بناديه، مؤكدًا أنه استفاد الكثير من الحارس الكولومبي ديفيد اوسبينا.

وشارك العقيدي في تأهل فريقه إلى نصف نهائي كأس الملك سلمان للأندية، بعد الفوز على الرجاء المغربي، مساء الأحد بنتيجة 3-1.

وقال العقيدي بعد مباراة فريقه أمام الرجاء المغربي، إنه تطور كثيرا بسبب تواجد الحارس الكولومبي أوسبينا، لافتا إلى أنه وجدت الدعم من الذين سبقوه وسيدعم من يأتي بعده.

وأوضح، أن الحارس السعودي يجب أن يحصل على الثقة لأنهم على قدر كبير من المسؤولية، مشيرا إلى أن الحارس السعودي يؤدي بشكل جيد، وأنه يملك إمكانيات تؤهله لحراسة النصر. وفق “سبورت 24”.

ويستعد النصر لمواجهة الشرطة العراقي، في نصف نهائي كأس الملك سلمان للأندية، المقرر لها الأربعاء المقبل، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بأبها.

العقيدي: إمكانياتي تؤهلني لحراسة النصر

رياضة
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