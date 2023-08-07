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جديد المحليات > “تقييم” تطلق فرعاً لتقدير المعادن الثمينة
07/08/2023   7:42 م

“تقييم” تطلق فرعاً لتقدير المعادن الثمينة

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أطلقت الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين “تقييم” فرعاً جديداً يختص بتقييم المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وكل ما يعد داخلاً بطبيعته ضمنهما وفقاً لما تُحدده الأدلة والمعايير المعتمدة من الهيئة.

وأوضحت الهيئة أنها تعمل على تأهيل المتدربين وتزويدهم بالمهارات اللازمة لتقييم المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بدقة ومهنية وفقاً لأفضل الممارسات المعتمدة، وذلك من خلال تقديم 3 مستويات تدريبية بالتعاون مع الجمعية الأمريكية للمقيّمين . وفق “أخبار 24”.

وأشارت إلى أنها تعتزم البدء بتقديم الدورات التأهيلية لمقيّمي المعادن الثمينة والأحجار الكريمة في الربع الرابع من هذا العام 2023م، داعيةً المهتمين بالالتحاق في البرامج التدريبية إلى التسجيل من خلال الرابط https://form.typeform.com/to/cku4lAG

“تقييم” تطلق فرعاً لتقدير المعادن الثمينة

جديد المحليات
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