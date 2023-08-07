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جديد المحليات > “الصناعة” تصدر 35 ألف “شهادة منشأ” بيوليو
07/08/2023   7:42 م

“الصناعة” تصدر 35 ألف “شهادة منشأ” بيوليو

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أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 34.9 ألف “شهادة منشأ” خلال شهر يوليو الماضي، في إطار سعيها لدعم الخدمة وتسهيلها على المصدرين بمختلف القطاعات سواء الصناعي، أو التجاري، أو قطاع الأفراد.

وقالت إن شهادة المنشأ تعد وثيقة تُفيد بأن المنتجات المصدرة إلى الخارج هي من أصل وطني أو اكتسبت صفة المنشأ الوطني، وتستهدف الخدمة المنشآت الصناعية، والقطاع التجاري من الشركات والمؤسسات، وقطاع الأفراد الذي يشمل المزارعين، والصيادين، وذوي الأنشطة الفردية، والحرفيين المحليين وغيرهم.

وأوضحت الوزارة أن الشهادة تتضمن أربعة نماذج، هي: شهادة منشأ للمنتجات الوطنية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وشهادة منشأ للمنتجات الوطنية للدول العربية، وشهادة المنشأ (التفضيلية) النموذج الموحد لدول الخليج العربية عند التصدير إلى الدول والتجمعات الاقتصادية التي معها اتفاقيات تجارة حرة.

وأضافت أن النموذج الرابع هو شهادة منشأ باللغتين العربية والإنجليزية للدول التي لا تمنح المعاملة التفضيلية (النموذج العام)، مشيرة إلى أنه يمكن التقديم للحصول على شهادة المنشأ من الموقع الإلكتروني للوزارة.

شهادة المنشأ هي وثيقة تُفيد بأن المنتجات المصدرة إلى الخارج هي من أصل وطني

وفق “أخبار 24”.

“الصناعة” تصدر 35 ألف “شهادة منشأ” بيوليو

جديد المحليات
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