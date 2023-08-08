أجواء ماطرة جنوباً وحرارة مرتفعة بالرياض والشرقية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الثلاثاء)، استمرار الفرصة المهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة.
ونوه المركز إلى استمرار الطقس الحار إلى شديد الحرارة على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية، كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على طول الطريق الساحلي (جدة- جازان) تؤدي لشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية.
ولفت إلى أن درجات الحرارة يتوقع أن تسجل 44 درجة مئوية في الرياض، فيما تسجل 47 درجة بالدمام والأحساء، و45 درجة بمكة المكرمة و43 درجة بالمدينة المنورة وبريدة، بينما تسجل الحرارة في جدة 41 درجة وفي أبها 28 درجة وفي الطائف 35 درجة. وفق “أخبار 24”.