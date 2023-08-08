مشاريع لـ”المياه المحلاة” بـ4,9 مليار بــ”الشرقية”

نفذت شركة المياه الوطنية 12 مشروعاً لمنظومة توزيع المياه المحلاة بالمنطقة الشرقية من خلال تشييد 40 خزانًا تشغيليًا للمياه، سعتها أكثر من 1.6 مليون متر مكعب، ونحو 500 كيلو متر من الشبكات الاستراتيجية ومحطات ضخ وتشغيلها تدريجيًا لخدمة المستفيدين بضخ مستمر “24/7″في الدمام والخبر والجبيل والأحساء والقطيف بقيمة تجاوزات 4,9 مليار ريال.
وأكدت الشركة أنها بدأت في بناء الخزانات التشغيلية التي ستخدم مدينة الدمام ومحافظات الخبر والجبيل والأحساء والقطيف، حيث كانت البداية بتنفيذ 11 خزانًا بسعة 530 ألف متر مكعب بمدينة الدمام، فيما خصصت 8 خزانات بسعة 323 ألف متر مكعب في محافظة الخبر، أما محافظة القطيف فتشهد تشييد 8 خزانات بسعة 322 ألف متر مكعب، إضافة إلى بناء 6 خزانات بسعة 158 ألف متر مكعب في محافظة الجبيل، وبناء 7 خزانات بسعة 310 آلاف متر مكعب في محافظة الأحساء.
وأضافت الشركة أن المشاريع الجاري تنفيذها في الشرقية تتضمن 21 محطة ضخ للمياه، منها 5 محطات في الدمام، و3 محطات في الخبر، و5 محطات في القطيف، و6 محطات في الجبيل ومحطتان في الأحساء، إضافة إلى مد نحو 500 ألف متر طولي من الخطوط الناقلة والرئيسية، حيث سيتم مد 197 ألف متر طولي في الدمام، و52 ألف متر طولي في الخبر، فيما تبلغ الأطوال التي ستنفذها الشركة في الجبيل 108 آلاف متر طولي، أما القطيف فسيتم مد 62 ألف متر طولي، وفي الأحساء سيتم مد 73 ألف متر طولي من الخطوط الناقلة والرئيسية”. وفق “أخبار 24”.
وأكدت الشركة أن تلك المشاريع يتم تنفيذها بجودة عالية، وباستخدام أفضل التقنيات وأحدثها، وذلك من خلال التنسيق والتكامل بين جميع الجهات ذات العلاقة لسرعة الإنجاز وتعظيم الفائدة، من أجل تحقيق أهدافها التطويرية لبُنى منظومتها التحتية؛ وذلك عبر رفع نسب تغطيتها بالخدمات التي تقدمها لعملائها، وضمان استمرارية كفاءتها التشغيلية في مدن المنطقة الشرقية ومحافظاتها.