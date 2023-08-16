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جديد المحليات > “3.1 ترليون” أصول سوق المال الإسلامية بـ”المملكة”
16/08/2023   6:15 ص

“3.1 ترليون” أصول سوق المال الإسلامية بـ”المملكة”

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أكد محافظ البنك المركزي السعودي “ساما” رئيس مجلس الخدمات المالية الإسلامية أيمن السياري، أن قطاع المالية الإسلامية على مستوى العالم شهد نمواً متسارعاً، حيث تجاوزت قيمة أصول القطاع 11.2 تريليون ريال، وبمتوسط نمو نسبته 9.6 % خلال الأعوام الثلاثة الماضية.

وأوضح خلال الكلمة الافتتاحية لندوة الذكرى العشرين لمجلس الخدمات المالية الإسلامية المصاحبة للاجتماعات السنوية للمجلس، التي يستضيفها “المركزي السعودي” أن علاقة المملكة بالمالية الإسلامية راسخةٌ وتاريخيةٌ، حيث تضم أكبر سوق للمالية الإسلامية في العالم، ويبلغ إجمالي الأصول الإسلامية عبر القطاعات أكثر من 3.1 تريليون ريال.

وأشار إلى أن قطاع المصرفية الإسلامية وحده يمثل نحو 33 % من أصول البنوك الإسلامية على مستوى العالم، مضيفاً أن المملكة تعد أكبر جهة إصدار سيادية للصكوك في العالم، كما يعد قطاع التأمين التعاوني فيها الأسرع نمواً عالمياً بنسبة 27% لعام 2022م. وفق “أخبار 24”.

“3.1 ترليون” أصول سوق المال الإسلامية بـ”المملكة”

جديد المحليات
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