“هوغو” مديرًا فنيًا للفئات السنية بنادي القادسية

تعاقدت إدارة نادي القادسية مع الإسباني كارلوس هوغو للعمل كمدير فني للفئات السنية لكرة القدم.
ويعتبر هوغو من أصحاب الخبرات الجيدة في مجال الأكاديميات، ومديراً فنياً معتمداً من UEFA Pro .
ويتمتع هوغو بسجل حافل بالنجاح كمدرب ومدير فني لأندية كبرى، وسبق له العمل في إدارة فئات عمرية متنوعة للذكور والإناث، والمنتخب الإسباني تحت 21 عامًا.
وعمل هوغو كمدير كرة القدم، وكان أحد عوامل النجاح في الأندية التي عمل بها مثل سيلتا فيجو وبرشلونة الإسبانيين.
هوغو حاصل على شهادة التدريب الأكاديمي في 2002 ، وشهادة في علوم النشاط البدني والرياضة وماجستير في الإدارة الرياضية من جامعة بوليتيكنيكا مدريد.
كما عمل مديراً فنياً لفريق كاستيلا ليون، وفريق شباب بوينتي كاسترو، بدوري الدرجة الأولى الإسباني. وفريق جيمناستيكا سيغوفيانا، بالدرجة الثالثة الإسبانية. وفق “سبورت 24”.
ومساعد مدير في فريق إس دي هويسكا، بدوري الدرجة الثانية الإسباني، ومساعد مدير آر سي سيلتا دي فيجو، بالدرجة الثانية الإسبانية لموسم 2008 و 2009 ومساعد مدير فريق برشلونة B من عام وحتى 2014، ومدير أكاديمية آر سي سيلتا دي فيجو، 2015 حتى 2018 .
ومساعد مدرب آر سي سيلتا دي فيجو بالدوري الإسباني 2019 و 2020، وعيّن مدير كرة القدم في فريق آر سي سيلتا دي فيجو بالدوري الإسباني لموسمين 2021-2023.