شروط اختيار أسماء حسابات “المحتوى الإعلاني”

استعرضت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، الشروط الواجب توافرها لاختيار اسم الحساب الذي يبثّ المحتوى الإعلاني.
وأكدت الهيئة أنه يُحظر استخدام الأسماء والأوصاف التي تؤدي إلى الالتباس مع اسم أو لقب شخص طبيعي أو اعتباري آخر مشابه، كما يُحظر استخدام الأسماء والأوصاف المخالفة للدين أو المخلة بالآداب العامة.
وأشارت إلى أنه يُحظر استخدام أسماء المناطق والمدن والقبائل والأماكن العامة في اختيار اسم حساب المحتوى الإعلاني، كما يُحظر استخدام أسماء المنظمات الرسمية أو الأملاك الخاصة للدولة والمجتمع.
وكانت الهيئة قد طوّرت الشروط والضوابط الخاصة بترخيص “موثوق”، وذلك بعد الاستماع إلى ملاحظات الجمهور في هذا الشأن.
وفق “أخبار 24”.