ضبط 15 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل في أسبوع

أسفرت جهود وزارة الداخلية عن ضبط نحو 15.2 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع.
وأوضحت الوزارة أنه تم ضبط أكثر من 8.5 ألف مخالف لنظام الإقامة، ونحو 4.2 ألف لنظام أمن الحدود وأكثر من 2.4 ألف مخالف لنظام العمل بجميع مناطق المملكة.
وأشارت إلى أن إجمالي مَن تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة بلغ 829 شخصاً، 53% منهم يمنيو الجنسية، و44% إثيوبيو الجنسية، و3% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 60 شخصاً لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.
وأفادت بأنه تم ضبط 3 متورطين في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم، فيما وصل إجمالي مَن يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة إلى 37.7 ألف وافد مخالف. وفق “أخبار 24”.
وأكدت الوزارة أن إجمالي من يخضعون حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة يبلغ نحو 39.6 ألف وافد مخالف، وتمت إحالة 33.5 ألف لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وأكثر من 1.9 ألف مخالف لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل نحو 9 آلاف مخالف.