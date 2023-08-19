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جديد المحليات > حساب وهمي لـ”مطار الملك فهد” يحتال على المسافرين
19/08/2023   6:46 م

حساب وهمي لـ”مطار الملك فهد” يحتال على المسافرين

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حذرت شركة مطارات الدمام “داكو”، من حساب وهمي يحمل اسم “رعاية العملاء بمطار الملك فهد الدولي” يقوم بأنشطة احتيالية بزعمه أنه يمثل حسابًا رسميًا.

وأوضحت أن الحساب يقوم بنشر أخبار وإعلانات عبر التلاعب في تصاميم تخص شركة مطارات الدمام، مؤكدة أن هذا الحساب لا يمتّ بصِلة إلى حسابات شركة “داكو” الرسمية، وجارٍ اتخاذ الإجراءات النظامية تجاهه.

وتوصي الشركة بضرورة توخي الحيطة والحذر من التفاعل أو التعامل مع الحساب المذكور أو التعامل التجاري معه وتزويده بأي معلومات، أو تناقل مواد إعلامية تُنشر عبر الحساب المذكور.

توخي الحيطة والحذر من التفاعل أو التعامل مع الحساب المذكور

وفق “أخبار 24”.

 

حساب وهمي لـ”مطار الملك فهد” يحتال على المسافرين

جديد المحليات
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