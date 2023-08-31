تعاون بين “جامعة سعود” وأكواباور في “الهيدروجين الأخضر”

وقعت جامعة الملك سعود وشركة أكواباور مذكرة تفاهم للشراكة الاستراتيجية، في إطار دعم البحث العلمي والتطوير في مجال الطاقة المتجددة، وتحلية المياه، وتخزين الطاقة والهيدروجين الأخضر في المملكة.
ويهدف التعاون بين الجامعة و”أكواباور” إلى تطوير وسائل ومجالات البحوث ذات الصلة بالطاقة المتجددة وتحلية المياه وتخزين الطاقة والهيدروجين الأخضر، دعماً لمستهدفات رؤية المملكة 2030، ورفع المستوى العلمي للبرامج التعليمية، وتعزيز البحث العلمي في هذا الجانب.
ويتوقع أن يسهم هذا التعاون الاستراتيجي بين الجانبين في دفع عجلة التنمية ومعالجة قضايا البحوث في مجالات الطاقة المتجددة وتحلية المياه وتخزين الطاقة والهيدروجين الأخضر.
وثمّن مستشار نائب رئيس الجامعة للعلاقات الصناعية والأعمال، الدكتور ناصر العريفي، الجهود المشتركة للوصول لهذه الشراكة، بما يحقق تطلعات الجامعة التي تتسق مع مستهدفات الرؤية الوطنية الطموحة. وفق “أخبار 24”.
وأكد رئيس شركة أكواباور التنفيذي، توماس آلتمان، أن شركته تتطلع لاستكمال هذه الرحلة مع جامعة الملك سعود، والاستفادة من الإبداع الجماعي.
وأضاف أن الهدف هو الوصول لرؤية مشتركة تدعم تحقيق خطواتٍ كبيرة في تحسين جودة حياة المجتمعات لمستقبل أكثر إشراقاً من خلال ما يملكه الجانبان من القدرة على تقديم أفكار مبتكرة، واستكشاف إمكانيات جديدة، وترك أثرٍ دائم يعود بالنفع على المملكة والعالم.