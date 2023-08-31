بدء التسجيل في الجامعة الإسلامية لغير السعوديين

بدأت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة أمس استقبال طلبات الدراسة في برنامجي الشريعة والاقتصاد -عن بعد- لمرحلة البكالوريوس للطلاب والطالبات الدوليين المقيمين خارج المملكة، للعام الجامعي 1445 هـ، ويستمر التقديم حتى الـ 28 من شهر سبتمبر المقبل.
ودعت الجامعة الراغبين بتقديم طلبات الدراسة إلى الاطلاع على شروط ومعايير القبول والتسجيل في البرنامجين عبر بوابة القبول على موقع الجامعة الإلكتروني، التي تتضمن أن يكون المتقدم من غير السعوديين وغير مقيم في المملكة، وحاصلاً على مؤهل علمي معتمد لا يقل عن الثانوية العامة، واجتياز اختبار اللغة العربية، وسيتم إعلان الترشيح المبدئي للمتقدمين، قبل بدء الدراسة في البرنامجين اعتباراً من 28 يناير من العام المقبل.
ويتضمن نمط الدراسة في برنامجي الشريعة والاقتصاد -عن بعد- بالجامعة الإسلامية محاضرات تزامنية تقدّم عبر المنصة الإلكترونية للجامعة بشكل مباشر، إلى جانب محاضرات غير تزامنية تشمل المحاضرات المسجّلة، وساعات الاتصال التعليمية، إضافة إلى الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الجامعة مثل الأنظمة التعليمية، والمحتوى العلمي، والمكتبة الرقمية، وتبلغ مدة الدراسة في البرنامج 4 سنوات وبحد أقصى 6 سنوات دراسية، فيما يمنح الدارس بعد تخرّجه درجة البكالوريوس بعد إتمام متطلبات البرنامج. وفق “أخبار 24”.