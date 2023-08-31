نتائج القبول بكلية الملك خالد العسكرية

كشفت لجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية بوزارة الحرس الوطني، عن نتائج قبول كل من المرحلة الأولى لحملة الشهادة الجامعية؛ للعام 1445هـ، ونتائج القبول المبدئي لحملة الشهادة الثانوية.
واستشعرت اللجنة عظم المسؤولية المناطة بها؛ كونها البوابة الأولى لاستقبال المتقدمين من خريجي الجامعات على اختلاف تخصصاتهم وخريجي الثانوية؛ ليلتحقوا بكلية الملك خالد العسكرية.
كما أنها تتشرف بخدمة المتقدمين من خلال تطبيق إجراءات ومعايير وضوابط تضمن الدقة في الاختيار بالشكل الذي يتوافق مع متطلبات وزارة الحرس الوطني. وفق “أخبار 24”.