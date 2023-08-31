شركات التأمين: قرار المرور سيخفض الأسعار

كشف المتحدث الرسمي لقطاع التأمين عادل العيسى أن قرار رصد مخالفة عدم وجود تأمين سار على المركبة إلكترونياً سيخفض من أسعار التأمين على المركبات.
وقال العيسى لـ” أخبار 24″ إنه على العكس تماماً، فإعلان إدارة المرور سيساهم في رفع الاشتراك في التأمين على المركبات، وتحفيز الفئة التي ليس لديها تأمين والتي تشكّل نحو 50% في المملكة؛ لتأمين مركباتهم، وكلما ارتفع عدد المركبات المؤمن عليها، كلما انخفضت تكلفة وثائق تأمين المركبات.
وأضاف أنه بعد الإعلان الجديد، ستقوم شركات التأمين في المملكة بإطلاق مبادرات إيجابية لتشجيع الأفراد على تأمين مركباتهم، ضمن الحملة التوعوية (#أمن_تسلم) التي أطلقتها شركات التأمين بقيادة شركة “نجم” الأسبوع الماضي؛ لرفع الوعي بالمنتجات التأمينية، وما يعكسه من آثار وفوائد على المستفيد من التأمين ومن أهمها تخفيف الآثار المترتبة على الحوادث المرورية.