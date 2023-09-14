“الإحصاء”: التضخم 2% بـ”أغسطس”

سجل مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك في المملكة 2% خلال أغسطس المنصرم مقارنةً بــنظيره من العام الماضي، وهو أقل من الشهر السابق الذي سجل 2.3%.
وعزت الهيئة ذلك إلى ارتفاع أسعار السكن، والمياه والكهرباء، والغاز، وأنواع وقود أخرى بنسبة 9%، وأسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 0.4%.
وأضافت أن أسعار الإيجارات هي المؤثر الأكبر في زيادة التضخم في شهر أغسطس الماضي مقارنةً بــنظيره من العام الماضي، حيث ارتفعت الإيجارات الفعلية للمساكن في المملكة بنسبة 10.8 %، وقد تأثرت بالزيادة في أسعار إيجارات الشقق بنسبة 22.5%.
ولفتت إلى أن ارتفاع هذه المجموعة كان لها تأثير كبير في ارتفاع التضخم السنوي في أغسطس الماضي؛ نظراً لوزنها الكبير في المؤشر والذي يبلغ 21.0%، كما ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 0.4 %؛ متأثرة بارتفاع أسعار لحليب ومنتجاته والبيض بنسبة 5.9%.
وأشارت إلى أن قسم النقل سجل ارتفاعاً بلغت نسبته 0.5 %؛ متأثراً بارتفاع أسعار خدمات النقل بنسبة 3.6%، وكذلك سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 2.7 %؛ متأثراً بارتفاع أسعار خدمات تقديم الطعام بنسبة 2.1%، كما سجل قسم التعليم ارتفاعاً بنسبة 1.8 %؛ متأثراً بارتفاع أسعار التعليم العالي بنسبة 5.5%.
ونوهت بأن أسعار المستهلك ظلت مستقرة نسبياً وطفيفة في أغسطس الماضي بنسبة 0.03% مقارنةً بــشهر يوليو الماضي، في حين ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 0.7 %، والذي تأثر بدوره بارتفاع أسعار الإيجارات الفعلية للسكن بنسبة 0.8%، وكذلك ارتفعت أسعار قسم المطاعم والفنادق بنسبة 0.6%.
من جهة أخرى، أكدت الهيئة أن مؤشر الرقم القياسي لأسعار الجملة في المملكة انخفض بنسبة 0.3 %، مقارنةً بـنظيره من عام الماضي، وبمعدل أقل مما كان عليه في يوليو الماضي بنسبة 0.9 %؛ وذلك بسبب انخفاض أسعار المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 18.0%.
ولفتت إلى أن باب السلع الأخرى القابلة للنقل سجلت انخفاضاً في أسعاره بنسبة 0.4 %؛ نتيجة لانخفاض أسعار منتجات المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 18.0 %، وانخفاض أسعار المنتجات الخشبية بنسبة 7.4%، كما انخفض باب منتجات الزراعة وصيد الأسماك بنسبة 2.3 %، وباب المنتجات المعدنية والآلات والمعدات بنسبة 1.1%، وباب الخامات والمعادن بنسبة 0.6 %.
من ناحية أخرى، ارتفعت أسعار المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات بنسبة 2.7%؛ نتيجة لارتفاع أسعار منتجات الألبان بنسبة 15.7 %، وأسعار منتجات طواحين الحبوب والنشاء والمنتجات الغذائية الأخرى بنسبة 2.7%.