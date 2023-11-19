“روشن” تكرم التوعية بسرطان الثدي

كرمت مجموعة “روشن” بالتعاون مع جمعية زهرة عدداً من المشاركين في حملة التوعية بسرطان الثدي والرعاة والداعمين، في حفل أقيم برعاية الأميرة هيفاء بنت فيصل بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة جمعية زهرة وعدد من أبرز قادة روشن وجمعية زهرة.
فقد استضافت “روشن” بالشراكة مع جمعية الزهرة مسيرة للتوعية بسرطان الثدي وأهمية الفحص المبكر في “واجهة روشن” بالرياض وحضور عدد من المتعافين ومختلف شرائح المجتمع وقادة من “روشن” ضمن برنامج “يحييك” صوت “روشن” لمخاطبة المجتمع، وكرمت “روشن” بجائزة خاصة لدورها في الحملة للعام الثاني على التوالي وكونها شريكاً منظماً للحفل.
الجدير بالذكر أن “روشن” المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة تشارك لتبرز قيمها التي نشأت عليها من نزاهة والمسؤولية المجتمعية مع جمعية زهرة الخيرية التي تشاطرها نفس القيم. وفق “أخبار 24”.