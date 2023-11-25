تحميل “الريلز” مُتاح بـ”إنستغرام”

أصبح بإمكان جميع مستخدمي تطبيق “إنستغرام” حالياً، تحميل مقاطع الفيديو القصيرة العامة (Reels) على هواتفهم الشخصية، بعدما جرى تفعيل هذه الميزة الجديدة.
وأشار المدير التنفيذي للتطبيق آدم موسيري، عن الميزة الجديدة، إلى أن المقاطع التي سيتم تحميلها ستحتوي على علامة “إنستغرام المائية” ومعها اسم صاحب الحساب.
ويمكن للمستخدمين النقر على زر المشاركة وتحديد خيار التحميل لحفظ المقطع على الهاتف، كما يمكن لصاحب المقطع تحديد من يمكنه تحميله من خلال الإعدادات ثم الخصوصية، والنقر على زر التبديل “السماح للأشخاص بتنزيل Reels”. وفق “أخبار 24”.
وكان التطبيق المملوك لشركة “ميتا- بلاتفورمز” الأمريكية، قد أتاح قبل أشهر قليلة ميزة حفظ تلك المقاطع في التطبيق لمشاهدتها لاحقاً، ولكن الميزة الجديدة تهدف لمنافسة تطبيق “تيك توك”.