“الإنتان” يُطارد البالغين من المرضى

لم تعد الإصابة بمرض “الإنتان” حكراً على الأطفال كما كان يتصور البعض، لكن دراسة جديدة توصلت إلى أن مخاطره تطول أيضاً البالغين المُصابين بالأمراض المزمنة، مثل أمراض الكبد والكلى والسرطان والسكري والسمنة المفرطة.
وأرجعت الدراسة التي أجرتها جامعة مانشستر البريطانية، سبب تلك الحالة المرضية لدى أصحاب الأمراض المزمنة إلى كون مناعتهم لا تقوى على صد الميكروبات والبكتيريا.
ويعتبر هذا المرض حالة صحية تُهدد حياة ملايين الأطفال في الدول والمجتمعات الفقيرة، حيث يبالغ الجسم في رد فعله تجاه العدوى ويبدأ في مهاجمة أنسجته وأعضائه، لتؤكد الدراسة أن الأطفال الذين ينتمون إلى المجتمعات الأكثر حرماناً كانوا أكثر عرضة بنسبة 80% للإصابة بالمرض، خصوصاً الفئات التي تعاني من صعوبات التعلم. وفق “أخبار 24”.
ويحدث الإنتان عندما تدخل الجراثيم إلى مجرى الدَّم، ما قد يتسبب في توقف عضو أو أكثر من أعضاء الجسم عن العمل، حيث يمكن أن تتوقَّف الكلى عن إنتاج البول أو تتوقَّف الرئتان عن تزويد الجسم بالأكسجين.