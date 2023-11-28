“المملكة” منسقًا إقليميًا لـ”كودكس”

أيّدت جميع الدول الأعضاء بهيئة الدستور الغذائي “الكودكس” إعادة تعيين المملكة ممثلة بالهيئة العامة للغذاء والدواء منسقًا للجنة التنسيقية لدول إقليم الشرق الأدنى التابعة لـ”الكودكس” لفترة ثانية.
جاء ذلك خلال اجتماع الدورة الـ 46 لهيئة الدستور الغذائي (CAC46) ، التي تجري أعمالها بالعاصمة الإيطالية روما، إذ يأتي تعيين المملكة نظير الجهود المميزة التي بذلتها الهيئة العامة للغذاء والدواء في الفترة الماضية لإدارة أعمال وأنشطة اللجنة.
وأعرب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام الجضعي في الكلمة التي ألقاها بهذه المناسبة عن شكره لجميع الدول على إعادة تعيين المملكة. وفق “أخبار 24”.
وأكد حرص المملكة على مواصلة الجهود والعمل مع الدول الأعضاء وأمانة هيئة الدستور الغذائي لتعزيز التعاون والتكامل البناء في جميع أعمال وأنشطة هيئة الدستور الغذائي لضمان سلامة المنتجات الغذائية وتعزيز الصحة العامة.