أول صندوق بآسيا يتتبع الأسهم السعودية بـ”هونج كونج”

بدأ صندوق المؤشرات الجديد “سي.إس.أو.بي السعودية إي.إف.تي” الذي يتتبع الأسهم السعودية، تداولاته في بورصة هونج كونج (الأربعاء)، ليصبح الأول من نوعه في قارة آسيا، وسط تنامي العلاقات بين الصين والمملكة، وارتفع المؤشر بنحو 0.9% في بداية التعاملات.
وتتولى شركة “سي.إس.أو.بي أسيت مانجمنت” لإدارة الأصول ومقرها هونج كونج، إدارة صندوق الاستثمار المتداول الجديد، وقالت في بيان إنها تعتبر صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادي في المملكة، مستثمرا رئيسيا.
وقال نائب محافظ صندوق الاستثمارات العامة يزيد الحميد، خلال حفل الإطلاق، إن الصندوق سيوفر فرصة فريدة للمستثمرين للتعرف على اقتصادنا السريع النمو، مشيرا إلى أن هدف المملكة هو مواصلة جذب المستثمرين الأجانب إلى أسواق رأس المال السعودية، ولإظهار التزامنا، سيكون صندوق الاستثمارات العامة هو المستثمر الرئيسي في هذا الصندوق.
من جانبه، قال وزير المالية في هونج كونج بول تشان خلال حفل تدشين الصندوق، إن اليوم يعد علامة فارقة في تعاوننا المالي مع المملكة، مشيرا إلى أن الخطوة تتيح لكثير من المستثمرين في هذا الجزء من العالم الاستثمار والمشاركة بتنمية الاقتصاد السعودي، ويمكننا أن نتوقع إتاحة المزيد من الصناديق في أسواق هونج كونج والمملكة لقاعدة المستثمرين لدينا. وفق “أخبار 24”.
ويتتبع الصندوق أداء مؤشر فوتسي السعودية، الذي بلغ إجمالي القيمة السوقية لأسهم 56 شركة مدرجة عليه 56 276.8 مليار دولار في نهاية أكتوبر الماضي.
ومن خلال صندوق الاستثمار المتداول، سيتمكن المستثمرون في هونج كونج من تداول الأسهم السعودية ومنها الخاصة بشركة النفط العملاقة “أرامكو” والبنك الأهلي السعودي بدولار هونج كونج أو اليوان الصيني.