تسمية “روشن 16″ بـ”إكسبو 2030”

أعلن وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل إعتماد تسمية الجولة القادمة من دوري روشن بجولة (الرياض إكسبو 2030).
وتنطلق منافسات الجولة 16 من بطولة دوري روشن السعودي غداً الخميس بلإقامة 3 مباريات، فيما يلعب النصر أمام الهلال يوم الجمعة في قمة الجولة.
ويحتل نادي الهلال صدارة ترتيب دوري روشن برصيد 38 نقطة بفارق 4 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني.
وأضافت المملكة لسجل إنجازاتها واحداً من أهم المحافل العالمية، وذلك بظفرها بالفوز باستضافة معرض إكسبو الدولي 2030، في العاصمة الرياض، التي جسدت المعنى الحقيقي للمدن العصرية على مستوى العالم. وفق “سبورت 24”.